Украине нужна артиллерия и мы ее предоставим – Борис Джонсон

Великобритания предоставит Украине больше артиллерийского вооружения, поскольку война с Россией переходит в новую фазу. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в парламенте, пишет агентство Reuters.

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"Это станет артиллерийским противостоянием, им нужна поддержка артиллерией, и это то, что мы им предоставим… в дополнение ко многим другим формам поддержки", — цитирует агентство британского премьера.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтверждал, что помощь летальным оружием Украине будет включать артиллерию большей дальности, боеприпасы и зенитное оружие.

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Роман Брыль

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