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Украине нужна артиллерия и мы ее предоставим – Борис Джонсон

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2022, 21:00
Украине нужна артиллерия и мы ее предоставим – Борис Джонсон - Фото
Борис Джонсон (фото - ЕРА)

Великобритания предоставит Украине больше артиллерийского вооружения, поскольку война с Россией переходит в новую фазу. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в парламенте, пишет агентство Reuters.   

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"Это станет артиллерийским противостоянием, им нужна поддержка артиллерией, и это то, что мы им предоставим… в дополнение ко многим другим формам поддержки", — цитирует агентство британского премьера.  

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтверждал, что помощь летальным оружием Украине будет включать артиллерию большей дальности, боеприпасы и зенитное оружие.

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Роман Брыль
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Борис Джонсон артиллерия поставки оружия война с россией
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