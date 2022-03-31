Дальнобойная артиллерия и зенитное оружие. Украине могут дать больше летальной помощи

Помощь летальным оружием Украине будет включать артиллерию большей дальности, боеприпасы и зенитное оружие. Об этом пишет Reuters, цитируя министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

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Он подтвердил, что Британия и ее союзники согласились прислать Украине больше летального оружия.

По его словам, ряд стран выступили с новыми идеями или даже с большими обещаниями денег в этих целях.

Вчера Борис Джонсон заявил Кабинету министров Великобритании, что хочет предоставить Украине "более летальную" военную помощь.

Валерия Давыдова

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