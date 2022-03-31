Дальнобойная артиллерия и зенитное оружие. Украине могут дать больше летальной помощи
31.03.2022, 20:04
Вооруженный украинский военный, фото - ВСУ
Помощь летальным оружием Украине будет включать артиллерию большей дальности, боеприпасы и зенитное оружие. Об этом пишет Reuters, цитируя министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Он подтвердил, что Британия и ее союзники согласились прислать Украине больше летального оружия.
По его словам, ряд стран выступили с новыми идеями или даже с большими обещаниями денег в этих целях.
- Вчера Борис Джонсон заявил Кабинету министров Великобритании, что хочет предоставить Украине "более летальную" военную помощь.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии