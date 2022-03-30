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Великобритания хочет передать Украине "более летальное оружие"

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2022, 13:22
Великобритания хочет передать Украине
Борис Джонсон (скриншот видео parliamentlive.tv)

Борис Джонсон заявил Кабинету министров Великобритании, что хочет предоставить Украине "более летальную" военную помощь, предупредив, что Владимир Путин попытается "провернуть нож", пишет The Times.

Адмирал сэр Тони Радакин, начальник штаба обороны, провел брифинг для министров, на котором сказал, что конфликт перерос в "более традиционную войну", поскольку Украина перешла от попыток дать отпор российским силам к удержанию позиций и возвращению территорий.

Он сказал, что Великобритания переходит к "новой фазе" в своей поддержке Украины, и правительство рассматривает вопрос о том, какую военную технику она может предоставить.

"Украинская армия не только удерживает крупные города, она вынуждает русских отступать. Наша поддержка должна измениться вместе с этим", — сообщил источник в Кабинете министров.

Дмитрий Смирнов
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Великобритания Борис Джонсон
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