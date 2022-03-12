Депутаты Херсонского облсовета: Псевдореспублики в области не будет

На внеочередном заседании Херсонского областного совета депутаты приняли решение о том, что Херсонская область – это Украина, псевдореспублика на территории области образована не будет. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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За это решение, по его словам, проголосовали 44 депутата облсовета.

"Присоединился дистанционно, убедился, что враг шантажом и угрозами не достиг своей цели – депутаты с народом Украины. Глава военно-гражданской администрации и все сотрудники работают на победу", – написал он.

Тимошенко отметил, что враг встречает существенное сопротивление населения на временно оккупированных территориях.

Ранее стало известно, что российские оккупанты планируют провести в Херсоне фейковый "референдум" за "народную республику". Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что оккупанты звонят депутатам с вопросом, готовы ли они сотрудничать с ними.

Херсонская областная прокуратура открыла производство по факту подготовки к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 110 УК).

Вадим Ребрина

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