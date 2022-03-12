Оккупанты планируют провести в Херсоне "референдум" за "ХНР"

Российские оккупанты планируют провести в Херсоне фейковый "референдум" за "народную республику". Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"По методике 2014 года РФ отчаянно пытается провести бутафорский "референдум" за "народную республику" в Херсоне. Поддержка среди людей нулевая, потому это полная фикция. Против РФ должны быть введены жесткие санкции в случае осуществления этих планов. Херсон есть и всегда будет Украиной", – написал Кулеба.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил в Facebook, что оккупанты звонят депутатам с вопросом, готовы ли они сотрудничать с ними. По словам Хланя, он категорически отказался.

"Обращаюсь ко всем депутатам Херсонского областного совета. Уважаемые коллеги, я уверен, что вы понимаете последствия вашего решения. Создание "ХНР" превратит наш край в безнадежную дыру без жизни и будущего", – написал депутат.

"Войдите в историю Украины не предателями, никому не нужными, а действительно гражданами, чьи имена будут помнить следующие поколения", – добавил он.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко опубликовал перехват разговора двух, предположительно, российских коллаборантов, которые обсуждали доставку в Херсон массовки с "красными флагами" для митинга под одним из памятников.

Херсонская областная прокуратура открыла производство по факту подготовки к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 110 УК).

По данным следствия, на территории Херсонской области оккупанты готовят проведение незаконного референдума и создание квазиреспублики – "ХНР". "Для этого они пытаются склонить и уговорить депутатов Херсонского областного совета сотрудничать с оккупационными войсками РФ", – сказано в сообщении.

Следствие документирует военные преступления оккупантов.

Сегодня херсонцы снова вышли на митинг против российских нацистов.

Вадим Ребрина

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