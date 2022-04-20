Больше оружия Украине. О чем президент США говорил с мировыми лидерами

США и союзники намерены поставлять больше оружия Украине. К такой договоренности пришли во время видеоконференции 19 апреля президент США Джо Байден и лидеры стран, объединившихся в коалицию для помощи Украине в войне с Россией. Об этом сообщила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки.

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По словам Псаки, лидеры западных стран заявили, что будут продолжать поставлять Украине больше боеприпасов и оказывать большую военную помощь.

Спикер Белого дома добавила, что, очевидно, США смогут предоставить Украине больше ресурсов из утвержденного пакета – конкретные детали этого вопроса обрабатываются с Министерством обороны и группой национальной безопасности США.

"И это, вы знаете, включало в себя боеприпасы, и я ожидаю, что в дальнейшем будет включать целый ряд вооружений", – сказала Псаки.

"Идет постоянное обсуждение: с украинцами того, что им нужно, с Конгрессом того, что мы можем предоставить, и того, на что потратить оставшиеся выделенные средства", – добавила спикер Белого дома.

Байден на встрече с лидерами западных стран проинформировал их о санкциях, которые рассматривают США, о военной помощи Украине.

В частности, как сказала Псаки, иногда у США нет оборудования, которое необходимо украинской армии. Поставки такого оборудования также обсуждаются на встречах лидеров стран.

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Наталия Медведева

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