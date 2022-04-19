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Не 5-я статья НАТО, но возможность вмешаться: США и союзники обсудили гарантии Украины

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2022, 22:31
Не 5-я статья НАТО, но возможность вмешаться: США и союзники обсудили гарантии Украины - Фото
Джо Байден (Фото: пресс-служба Белого Дома)

Президент США Джо Байден провел консультации с союзниками, в том числе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном о гарантиях безопасности Украины во время и после войны с Россией. Об этом пишет агентство Reuters.  

"Это будут военные поставки, чтобы Украина могла справиться с новым нападением, или, возможно, гарантии, которые позволят нам вмешаться, если Украина подвергнется нападению", – цитирует агентство представителя французского президента, рассказавшего об итогах встречи.

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По словам французского чиновника, эти гарантии будут больше похожи на пункт об обороне, действующий в рамках Европейского Союза, а не на защитный механизм ст. 5 НАТО, которая гарантирует автоматическую военную поддержку в случае нападения на страну-члена. 

Также советник подтвердил, что Франция готова выступить гарантом безопасности Украины. 

По его словам, союзники также обсудили необходимость убедить страны, не входящие в ЕС и G7, относиться к войне в Украине как к вопросу, который касается мира во всем мире, а не только Европы и Запада. 

Среди тех, c кем Джо Байден обсудил гарантии безопасности Украины, были премьер-министр Канады Джастин Трюдо, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Олаф Шольц, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также лидеры Польши, Японии и Италии, уточняет Reuters. 

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Роман Брыль
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