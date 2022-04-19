Не 5-я статья НАТО, но возможность вмешаться: США и союзники обсудили гарантии Украины

Президент США Джо Байден провел консультации с союзниками, в том числе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном о гарантиях безопасности Украины во время и после войны с Россией. Об этом пишет агентство Reuters.

"Это будут военные поставки, чтобы Украина могла справиться с новым нападением, или, возможно, гарантии, которые позволят нам вмешаться, если Украина подвергнется нападению", – цитирует агентство представителя французского президента, рассказавшего об итогах встречи.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам французского чиновника, эти гарантии будут больше похожи на пункт об обороне, действующий в рамках Европейского Союза, а не на защитный механизм ст. 5 НАТО, которая гарантирует автоматическую военную поддержку в случае нападения на страну-члена.

Также советник подтвердил, что Франция готова выступить гарантом безопасности Украины.

По его словам, союзники также обсудили необходимость убедить страны, не входящие в ЕС и G7, относиться к войне в Украине как к вопросу, который касается мира во всем мире, а не только Европы и Запада.

Среди тех, c кем Джо Байден обсудил гарантии безопасности Украины, были премьер-министр Канады Джастин Трюдо, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Олаф Шольц, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также лидеры Польши, Японии и Италии, уточняет Reuters.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.