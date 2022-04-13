В осажденном российскими оккупантами Мариуполе бойцы подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ прорвались к полку Нацгвардии "Азов" и записали совместное видеообращение.

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"Вчера мы объединились с достойными бойцами из батальона морской пехоты – настоящими воинами и героями, которые остались верны присяге, украинскому народу, и дальше продолжают оборонять с нами город. Это настоящие мужчины, которые выбрали путь войны", – сказал командир полка Азов Денис Прокопенко.

При этом он призвал "не делать героев" из "дезертиров" и бойцов, которые добровольно сдались в плен.

Командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волына сообщил, что морпехи провели успешную операцию с полком "Азов", присоединились к ним, провели перегруппировку и продолжают выполнять боевые задачи.

"Наш моральный дух силен, мы знаем, что мы делаем и зачем мы здесь. Мы будем делать все необходимое для успешного завершения нашей боевой задачи", – сказал Волына.

Ранее роспропаганда сообщала о якобы добровольной сдаче в плен украинских морпехов в Мариуполе. В Генштабе ВСУ официально эту информацию не подтверждали. Вчера журналист Юрий Бутусов писал, что "к сожалению, сегодня немало наших врагу удалось взять в плен, но есть герои, продолжающие оборону города".

12 апреля морпехи в Мариуполе заявили, что сопротивляются до конца, но у них закончились боеприпасы.

На Банковой заявили, что делают все, чтобы помочь защитникам Мариуполя, но говорить об этом публично не могут.

Вчера вечером, 12 апреля, в Пентагоне подтвердили, что украинские войска продолжают сражаться за Мариуполь.

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Оксана Житнюк

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