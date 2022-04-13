UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Знаем, что мы делаем, и зачем мы здесь": обращение морпехов и полка "Азов" из Мариуполя видео

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 21:30
Скриншот из видео
Новое видеообращение Зеленского: Начинаем глобальную кампанию по распространению смелости
Новое видеообращение Зеленского: Начинаем глобальную кампанию по распространению смелости
Россияне ночью завели новую колонну, им устроили новую "Чернобаевку": сводка от Арестовича
Россияне ночью завели новую колонну, им устроили новую "Чернобаевку": сводка от Арестовича

В осажденном российскими оккупантами Мариуполе бойцы подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ прорвались к полку Нацгвардии "Азов" и записали совместное видеообращение.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Вчера мы объединились с достойными бойцами из батальона морской пехоты – настоящими воинами и героями, которые остались верны присяге, украинскому народу, и дальше продолжают оборонять с нами город. Это настоящие мужчины, которые выбрали путь войны", – сказал командир полка Азов Денис Прокопенко.

При этом он призвал "не делать героев" из "дезертиров" и бойцов, которые добровольно сдались в плен.

Командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волына сообщил, что морпехи провели успешную операцию с полком "Азов", присоединились к ним, провели перегруппировку и продолжают выполнять боевые задачи.

"Наш моральный дух силен, мы знаем, что мы делаем и зачем мы здесь. Мы будем делать все необходимое для успешного завершения нашей боевой задачи", – сказал Волына.

Ранее роспропаганда сообщала о якобы добровольной сдаче в плен украинских морпехов в Мариуполе. В Генштабе ВСУ официально эту информацию не подтверждали. Вчера журналист Юрий Бутусов писал, что "к сожалению, сегодня немало наших врагу удалось взять в плен, но есть герои, продолжающие оборону города".

  • На Банковой заявили, что делают все, чтобы помочь защитникам Мариуполя, но говорить об этом публично не могут.
  • Вчера вечером, 12 апреля, в Пентагоне подтвердили, что украинские войска продолжают сражаться за Мариуполь.

Читайте также: В Мариуполе за все время войны, по предварительным данным, погибли до 22 000 человек – ОВА

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война плен мариуполь Азов морпехи
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 