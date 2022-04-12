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В Мариуполе за все время войны, по предварительным данным, погибли до 22 000 человек – ОВА

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12.04.2022, 20:52
В Мариуполе за все время войны, по предварительным данным, погибли до 22 000 человек – ОВА - Фото
Скриншот с видео

В осажденном российскими войсками Мариуполе, по предварительным данным, погибли до 22 000 человек. Об этом в комментарии CNN сказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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"Ситуация в Мариуполе затрудняет подсчет количества жертв, город находится в осаде. Сейчас мы обсуждаем от 20 000 до 22 000 погибших в Мариуполе", – сказал он.

Независимых оценок потерь в результате российских бомбардировок города нет. Президент Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполе погибли десятки тысяч человек.

Кириленко также прокомментировал сообщения о возможной химической атаке в Мариуполе.

"Мы знаем, что прошлой ночью около полуночи беспилотник сбросил какое-то пока неустановленное взрывное устройство. Людям, которые находились в районе Мариупольского металлургического комбината и вокруг него, стало плохо. Мы слышали, что три человека пострадали, доставлены в больницу, им оказана медицинская помощь, на данный момент их жизни ничего не угрожает", – сказал Кириленко.

По данным горсовета Мариуполя, дома 84 000 жителей города полностью разрушены. Это 40% многоэтажек или около 2 млн кв м. Необходимо 2,3 млрд долларов, чтобы построить такое количество жилья и создать там хотя бы базовые условия для проживания.

  • Вчера защитники Мариуполя сообщили, что у них сложная ситуация с водой, едой и боеприпасами.
  • Полк Азов сообщил, что оккупанты сбросили на них неизвестное отравляющее вещество. Пострадали три человека.
  • В Минобороны сегодня заявили, что проверяют эту информацию, предположив, что речь может идти о фосфорных боеприпасах. 

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Вадим Ребрина
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война мариуполь Павел Кириленко
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