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Полк Азов сообщает о химической атаке в Мариуполе

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 22:29

Полк Нацгвардии Азов сообщает, что около часа назад оккупационные войска использовали в Мариуполе отравляющее вещество неизвестного происхождения.

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"Внимание! Около часа назад российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, сброшенное с вражеского БПЛА", – говорится в сообщении.

У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром.

Последствия использования неизвестного вещества уточняются, сообщили в Азове.

дополняется

  • Ранее сегодня Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, что российские оккупанты хотят применить химическое оружие против украинских военных, удерживающих оборону мариупольской Азовстали.
Вадим Ребрина
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химоружие мариуполь Азов
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