Полк Азов сообщает о химической атаке в Мариуполе

Полк Нацгвардии Азов сообщает, что около часа назад оккупационные войска использовали в Мариуполе отравляющее вещество неизвестного происхождения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Внимание! Около часа назад российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, сброшенное с вражеского БПЛА", – говорится в сообщении.

У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром.

Последствия использования неизвестного вещества уточняются, сообщили в Азове.

дополняется

Ранее сегодня Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, что российские оккупанты хотят применить химическое оружие против украинских военных, удерживающих оборону мариупольской Азовстали.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.