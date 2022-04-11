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Оккупанты хотят применить химическое оружие против защитников Мариуполя – СНБО

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 21:53
Оккупанты хотят применить химическое оружие против защитников Мариуполя – СНБО - Фото
Азовсталь Метинвест. Фото – depositphotos

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предостерегает: российские оккупанты хотят применить химическое оружие против украинских военных, удерживающих оборону мариупольской Азовстали. Об этом сообщает пресс-служба ЦПД.

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Центр ссылается на заявление одного из главарей боевиков ОРДО Эдуарда Басурина.

"На данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы – в принципе, это можно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор", – сказал он.

В то же время, сообщает ЦПД, оккупанты начали проведение дезинформационной кампании по дискредитации ВСУ, базирующейся на фейке о применении украинскими военными химического оружия. Комментарий одного из оккупантов по этому поводу враг начал массово тиражировать на пророссийских Telegram-каналах.

В ЦПД подчеркивают, что украинские военные в полной мере выполняют предписания, предусмотренные Конвенцией о запрете разработки, производства, накопления, применения химического оружия и его уничтожении, ратифицированной Украиной.

Читайте также: Защитникам Мариуполя не хватает боеприпасов. Они призывают требовать освобождения города

Вадим Ребрина
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