Защитникам Мариуполя не хватает боеприпасов. Они призывают требовать освобождения города

У защитников Мариуполя сложная ситуация с водой, едой и боеприпасами – каналы пополнения запасов уже не работают. Об этом в комментарии hromadske рассказал командир теробороны "Азов" Максим Жорин. Командир полка Святослав Паламарь записал видеообращение, в котором поддержал военно-политическое руководство Украины и призвал жителей всех стран мира выходить на улицы, чтобы требовать освобождения Мариуполя, Херсона и других украинских городов.

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"Мы сейчас бьемся во все двери и предлагаем силы для деблокады города. Есть большое количество добровольцев, которые готовы идти на операцию по деблокаде, понимая всю сложность и последствия... Сейчас необходимо решение на самом высоком уровне руководства страны", – сказал Жорин.

По его словам, связи между защитниками Мариуполя и военно-политическим руководством страны нет уже две недели. В то же время, сегодня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что связь с бойцами поддерживается.

Жорин говорит, что ранее определенное количество помощи удавалось передавать в Мариуполь через волонтеров, но, по его словам, на сегодняшний день эти каналы уже не работают.

"Уровень существования их (защитников Мариуполя. – Ред) настолько базовый... Они получают самые необходимые вещи, которые позволяют просто физически держать оружие в руках. Воду уже давно пьют техническую. Еда, если можно назвать это едой, то это условная еда, которая просто дает возможность двигаться", – сказал Жорин.

Командир полка Святослав Паламарь обратился к гражданам всех стран мира с призывом выходить на улицы под украинскими флагами.

"Призывайте политиков, призывайте их действовать решительно, чтобы освободить из плена Мариуполь, Херсон, Изюм и другие города Украины, ставшие заложниками в этой войне. Помогайте нашей власти быть услышанной – услышанной в борьбе за Украину. Сделайте это ради наших мертвых, живых и еще нерожденных! Мы верим в военно-политическое руководство Украины! Мы продолжаем борьбу за украинский Мариуполь", – сказал командир "Азова".

Горсовет Мариуполя опубликовал в своем Telegram-канале тезисы из интервью советника ОП Алексея Арестовича, в котором он в очередной раз повторил, что деблокада Мариуполя военным путем пока невозможна. Но на военном уровне делается все возможное, чтобы поддержать защитников города.

Также предпринимаются попытки оказать гуманитарную помощь жителям города. Вопрос Мариуполя, по словам Арестовича, находится на личном контроле президента Владимира Зеленского.

Вадим Ребрина

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