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Мы держим связь с защитниками Мариуполя – Залужный

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 16:03
Мы держим связь с защитниками Мариуполя – Залужный - Фото
Валерий Залужный (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорит, что связь с защитниками Мариуполя устойчива и поддерживается.

"Отмечаю, что проведение оборонных операций не является темой для публичных обсуждений. Мы делаем возможное и невозможное для Победы и сохранения жизни личного состава и мирных жителей по всем направлениям. Верьте в Вооруженные Силы Украины!", – написал Залужный.

  • Мариуполь почти 1,5 месяца находится в блокаде и под постоянными обстрелами российских войск. Защитники города сдерживают большую группировку, что затрудняет планы оккупантов по окружению зоны ООС.

Читайте также: Осажденный Мариуполь защищают 45 суток. По учебнику такое возможно лишь неделю – Генштаб

Катерина Амеліна
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ВСУ мариуполь Валерий Залужный вторжение в украину
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