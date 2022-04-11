Мы держим связь с защитниками Мариуполя – Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорит, что связь с защитниками Мариуполя устойчива и поддерживается.

"Отмечаю, что проведение оборонных операций не является темой для публичных обсуждений. Мы делаем возможное и невозможное для Победы и сохранения жизни личного состава и мирных жителей по всем направлениям. Верьте в Вооруженные Силы Украины!", – написал Залужный.

Мариуполь почти 1,5 месяца находится в блокаде и под постоянными обстрелами российских войск. Защитники города сдерживают большую группировку, что затрудняет планы оккупантов по окружению зоны ООС.

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Катерина Амеліна

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