Осажденный Мариуполь защищают 45 суток. По учебнику, такое возможно лишь неделю – Генштаб

Украинские военные защищают осажденный Мариуполь уже 45 суток, несмотря на то, что учебники говорят – в таких условиях можно продержаться не больше недели. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"Большинство военных учебников говорят, что обороняющееся в полном окружении подразделение может выдержать в современном бою не более недели. Однако воины отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского уже 45 суток героически сдерживают российское фашистское нашествие", – подчеркивают в Генштабе ВСУ.

Украинские морские пехотинцы под постоянными обстрелами смогли сохранить боеспособность, каждый день уничтожают врагов и нанесли огромные потери российским оккупантам.

В Генштабе рассказали о некоторых украинских военных, борьба которых войдет во все учебники по военному искусству.

"Из соображений безопасности мы не будем называть героев, но обязательно придет время и вся страна узнает их имена", – написали в Генштабе.

Младший сержант М. руководит снайперской группой, успешно выполнившей боевую задачу по уничтожению снайперов и группы прикрытия противника. Только за неделю он лично уничтожил 10 оккупантов и восьмерых ранил.

Кроме того, морской пехотинец обнаруживал расположение оружия и техники противника и быстро и точно предоставлял координаты.

Лейтенант В. имеет на своем счету по меньшей мере два уничтоженных вражеских танка. 6 марта в окрестностях Мариуполя, во время боя, несмотря на близкое расстояние и опасность попасть под вражеский обстрел, выстрелом из РПГ-7 уничтожил вражеский Т-72.

29 марта в Мариуполе лейтенант В. уничтожил еще один вражеский танк Т-72 вместе с экипажем, использовав NLAW.

22 марта старший матрос Г. сбил БПЛА оперативно-тактического уровня типа Орлан.

Морские пехотинцы каждый день совершают подвиги, многие из них получали ранения, и снова возвращались в бой.

09 марта во время артиллерийского обстрела по батальону морской пехоты, получили ранения восемь военнослужащих. Рискуя жизнью, матрос Н. на автомобиле Хаммер увез раненых на безопасное расстояние. По дороге он получил осколочные ранения. Уже через четыре дня, 13 марта, точным выстрелом из РПГ-7В он уничтожил Урал-4320 с боеприпасами и живой силой врага.

"И таких примеров множество. Воины морской пехоты продолжают уничтожать оккупантов, они борются за всю страну. Враг сконцентрировал огромные силы на захвате города, однако, благодаря мужеству и силе всех защитников Мариуполя, планы России до сих пор остаются только планами", – написали в Генштабе ВСУ.

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Наталия Медведева

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