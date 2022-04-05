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"Разрушенный, но непокоренный". Полк "Азов" показал новое видео из блокадного Мариуполя видео

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2022, 06:32
Блокадный Мариуполь (скриншот видео полка "Азов")
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Полк Нацгвардии "Азов" показал видео, снятое дроном над Мариуполем, который находится под блокадой и постоянными обстрелами российских войск. Ролик опубликован в YouTube-канале полка.

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На кадрах видны множественные разрушения домов и объектов. Некоторые многоэтажки – полностью выгоревшие с первого по последний этаж, другие – имеют обрушения целых подъездов. Над городом виднеется дым.

"40 дней ада в Мариуполе. Приазовская крепость в пламени и пепле. Разрушена. Но не покорена", – подписали видео в полке "Азов".

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Марк Сировой
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