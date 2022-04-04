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В Мариуполе уничтожено 90% инфраструктуры, в городе остаются 130 000 жителей – мэр

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04.04.2022, 17:51
В Мариуполе уничтожено 90% инфраструктуры, в городе остаются 130 000 жителей – мэр - Фото
Фото: EPA

Приблизительно 90% инфраструктуры Мариуполя уничтожено в результате боевых действий, заявил в понедельник на брифинге городской голова Вадим Бойченко.

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"Бьют из всего, из чего только можно. Это гаубицы, системы залпового огня, огнеметы "Буратино" и так далее. Где-то с десятых суток войны зашли самолеты, они отрабатывали каждые 30 минут и сбрасывали бомбы. Сегодня 90% нашей инфраструктуры уже уничтожены", – сказал Бойченко.

Несмотря на продолжающиеся уже месяц жестокие бои, в городе остается огромное количество людей.

"130 000 населения сегодня находятся в Мариуполе", – сказал Бойченко.

По его оценкам, с 13 марта около 90 000 жителей Мариуполя смогли выехать через Бердянск на Запорожье. Вокруг города в селах разместились около 70 000 мариупольцев.

Бойченко считает, что город нуждается в полной эвакуации.

  • 4 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина сейчас договаривается о посредничестве с Турцией для спасения Мариуполя и надеется получить ответ в ближайшие дни, а может быть, и часами.
Андрей Водяный
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