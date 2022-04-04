Зеленский о спасении Мариуполя: Надеемся найти ответ в ближайшие дни, а может, часы

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина сейчас договаривается о посредничестве с Турцией для спасения Мариуполя и надеется получить ответ в ближайшие дни, а может быть, и часы. Об этом он сообщил изданию "Украинская правда" во время посещения города, который освободили от россиян в начале апреля.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"Говорим о посредничестве именно в этой миссии с Турцией. Непросто там. Думаю, ближайшие дни, а может быть, ближайшие часы у нас появится ответ на ваш очень сложный вопрос", – сообщил он журналистке УП.

Зеленский также добавил, что обо всех сценариях не имеет права сейчас говорить.

"Занимаемся поддержкой ребят, им очень сложно. На связи я и главком в принципе ежедневно", – добавил Зеленский.

По его словам, насколько быстро будет найдено решение о возможных сценариях спасения Мариуполя, зависит "вы знаете, к сожалению, от кого".

Читайте также: В Мариуполе гуманитарная катастрофа, там остается около 150 000 украинцев – Зеленский

Наталия Фреик

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.