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Зеленский о спасении Мариуполя: Надеемся найти ответ в ближайшие дни, а может, часы

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2022, 17:24
Зеленский о спасении Мариуполя: Надеемся найти ответ в ближайшие дни, а может, часы - Фото
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина сейчас договаривается о посредничестве с Турцией для спасения Мариуполя и надеется получить ответ в ближайшие дни, а может быть, и часы. Об этом он сообщил изданию "Украинская правда" во время посещения города, который освободили от россиян в начале апреля.

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"Говорим о посредничестве именно в этой миссии с Турцией. Непросто там. Думаю, ближайшие дни, а может быть, ближайшие часы у нас появится ответ на ваш очень сложный вопрос", – сообщил он журналистке УП. 

Зеленский также добавил, что обо всех сценариях не имеет права сейчас говорить. 

"Занимаемся поддержкой ребят, им очень сложно. На связи я и главком в принципе ежедневно", – добавил Зеленский. 

По его словам, насколько быстро будет найдено решение о возможных сценариях спасения Мариуполя, зависит "вы знаете, к сожалению, от кого".

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Наталия Фреик
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Владимир Зеленский война мариуполь
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