UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Арестович не верит, что оккупанты смогут окружить войска ООС, но "цену заплатим большую"

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2022, 21:19
Арестович не верит, что оккупанты смогут окружить войска ООС, но
Алексей Арестович (скриншот видео ОП)

Российским оккупантам не удастся реализовать план по окружению украинских военных в зоне ООС на Донбассе, однако они могут продвинуться и захватить еще какие-то небольшие населенные пункты, и украинцам нужно быть готовыми к потерям среди сил обороны. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала Прямой.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Арестович подчеркнул, что сейчас у оккупантов есть некоторый успех, но не в окружении ВСУ, а в продвижении – на севере за Изюмом в сторону Краматорска и Славянска. В районе Марьинки и Угледара у противника нет успехов, потому "окружение откладывается", сказал Арестович.

Советник главы ОП подчеркнул, что украинским военным "легко не будет" на этих участках фронта, так как соотношение сил там – где-то один к восьми или один к 10.

"Когда я говорю, что легко не будет – это значит, что будет, во первых, потеря наших войск. Во-вторых, продвижение противника. Потому что слишком превосходящие силы (количественно, – ред.) они там собрали. Остановим, конечно, и эти силы, но, я думаю, это для нас будет сложной [задачей]… Нужно понимать, что это война. Цену мы заплатим большую за то, чтобы остановить", – сказал Арестович.

Он прогнозирует, что это будет последняя попытка наступления оккупантов, так как в дальнейшем, по его мнению, им не хватит резервов для выполнения таких задач как повторное наступление на Киев, захват Запорожья и Харькова. Или же, считает Арестович, им потребуется еще два-три месяца на сбор новых сил, которые будут состоять из солдат-срочников и устаревшей техники.

Читайте также: Враг заканчивает подготовку к большой битве на Донбассе – глава Луганской ОВА

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
оос ВСУ война Донбасс окружение Алексей Арестович
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 