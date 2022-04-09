Арестович не верит, что оккупанты смогут окружить войска ООС, но "цену заплатим большую"

Российским оккупантам не удастся реализовать план по окружению украинских военных в зоне ООС на Донбассе, однако они могут продвинуться и захватить еще какие-то небольшие населенные пункты, и украинцам нужно быть готовыми к потерям среди сил обороны. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала Прямой.

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Арестович подчеркнул, что сейчас у оккупантов есть некоторый успех, но не в окружении ВСУ, а в продвижении – на севере за Изюмом в сторону Краматорска и Славянска. В районе Марьинки и Угледара у противника нет успехов, потому "окружение откладывается", сказал Арестович.

Советник главы ОП подчеркнул, что украинским военным "легко не будет" на этих участках фронта, так как соотношение сил там – где-то один к восьми или один к 10.

"Когда я говорю, что легко не будет – это значит, что будет, во первых, потеря наших войск. Во-вторых, продвижение противника. Потому что слишком превосходящие силы (количественно, – ред.) они там собрали. Остановим, конечно, и эти силы, но, я думаю, это для нас будет сложной [задачей]… Нужно понимать, что это война. Цену мы заплатим большую за то, чтобы остановить", – сказал Арестович.

Он прогнозирует, что это будет последняя попытка наступления оккупантов, так как в дальнейшем, по его мнению, им не хватит резервов для выполнения таких задач как повторное наступление на Киев, захват Запорожья и Харькова. Или же, считает Арестович, им потребуется еще два-три месяца на сбор новых сил, которые будут состоять из солдат-срочников и устаревшей техники.

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Оксана Житнюк

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