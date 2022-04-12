Морпехи в Мариуполе: Позиции не сдавали и не сдаем, но воевать больше нечем

Защитники Мариуполя передали видеообращение, которое опубликовала в Facebook журналистка Натася Нагорна.

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В первой записи один из военнослужащих говорит, что "36-я бригада морской пехоты до последнего держала – и держит – оборону города. Мы не сдавали позиции. Мы держали каждый клочок этого города по нашей возможности. Но реалии таковы, что город действительно оказался в блокаде, в кольце, и никакого подвоза боеприпасов не происходило. Держались до конца. Мы благодарны каждому украинцу, который верил и продолжает верить в морскую пехоту. На этой вере мы продержались так долго. Мы не оставили свои позиции. Мы остались верны всегда… И остаемся верны всегда. Слава Украине!"

Во второй видеозаписи говорится: "Все украинцы должны помнить о цене этого сопротивления. Закончить дело. Отстоять победу. До конца. Украина, Европа, мир – с верой в победу. Мы верны всегда. Верны до конца".

Сергей Бережной

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