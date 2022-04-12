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Делаем все, чтобы помочь защитникам Мариуполя, но говорить об этом публично не можем – ОП

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2022, 19:53
Делаем все, чтобы помочь защитникам Мариуполя, но говорить об этом публично не можем – ОП - Фото
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Военно-политическое руководство Украины в курсе проблем с запасами у защитников Мариуполя, делает все возможное, чтобы решить проблему, но публично разглашать свои планы не может. Об этом в Twitter написал советник главы ОП Михаил Подоляк.

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"Если Кремль и ненавидит сейчас что-то больше, чем Украину, то это слово "Мариуполь", – отметил он, напомнив, что защитники города уже 1,5 месяца воюют против российских сил, численность которых больше как минимум в 10 раз. Россияне платят большую цену, отметил Подоляк.

"Наши воины остаются заблокированными в городе и имеют проблемы с запасами. Военно-политическое руководство страны в курсе проблемы, отслеживает ситуацию в режиме реального времени и имеет больше информации, чем известно в социальных сетях", – подчеркнул советник главы ОП.

По его словам, президент Владимир Зеленский и руководство ВСУ "делают все возможное (и невозможное), чтобы найти решение и помочь нашим воинам".

"Но мы не можем коммуницировать наши планы и действия публично, чтобы не информировать врага. Просим отнестись к этому с пониманием", – написал Подоляк.

  • Вчера защитники Мариуполя сообщили, что у них сложная ситуация с водой, едой и боеприпасами.
  • Полк Азов сообщил, что оккупанты сбросили на них неизвестное отравляющее вещество. Пострадали три человека.
  • В Минобороны сегодня заявили, что проверяют эту информацию, предположив, что речь может идти о фосфорных боеприпасах. 

Читайте также: Морпехи в Мариуполе: Позиции не сдавали и не сдаем, но воевать больше нечем

Вадим Ребрина
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