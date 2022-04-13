Украинские войска продолжают сражаться за Мариуполь – Пентагон

Украинские военные продолжают сражаться за Мариуполь, несмотря на блокаду и обстрелы города российской армией. Об этом сообщил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби, передает пресс-служба американского ведомства.

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В Пентагоне отмечают, что на кадрах из Мариуполя видно – город разрушен авиационными и артиллерийскими ударами. Там также пишут, что он имеет стратегическое значение – может обеспечить россиянам сухопутный коридор из временно оккупированного Крыма в Донбасс.

"Наша оценка такова, что украинцы все еще борются за него... Это их город и часть их страны, и они не отказались от этого. И мы тоже не отказываемся от них", – сказал Кирби.

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили сегодня утром, что враг продолжает наносить авиационные удары по Мариуполю, ведет наступление в районе металлургического комплекса Азовсталь и морского порта.

Мариуполь находится в блокаде и под постоянными обстрелами армии РФ почти полтора месяца.

12 апреля морпехи-защитники Мариуполя заявили, что сопротивляются до конца, но у них закончились боеприпасы.

На Банковой заявили, что делают все, чтобы помочь защитникам Мариуполя, но говорить об этом публично не могут.

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Марк Сировой

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