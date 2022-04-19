Россия не отвечает на предложение об обмене для спасения защитников Мариуполя – Зеленский

Россия не отвечает на предложения Украины об обмене, который может позволить спасти мирных жителей и защитников Мариуполя. Об этом в видеообращении сказал президент Владимир Зеленский.

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Ситуация в Мариуполе остается без изменений максимально жесткой. Российские военные блокируют любые попытки организовать гуманитарные коридоры и спасти наших людей, отметил президент.

Местных жителей, оказавшихся в руках оккупантов, пытаются депортировать или даже мобилизовать в оккупационные войска. Судьба как минимум десятков тысяч мариупольцев, ранее перемещенных на территорию, подконтрольную России, неизвестна.

"К сожалению, мы не слышим ответа от России на предложение обмена, которое может позволить спасти мирных жителей и защитников Мариуполя. И на это молчание следует обратить внимание всем, кто был или может быть связан с Россией. Когда будет разрешаться ваша судьба, в Москве будут молчать. Это показательно. И это самый лучший аргумент, чтобы не связываться с Российской Федерацией", – сказал Зеленский.

Он сообщил, что перед записью обращения подписал традиционный указ о награждении защитников Украины.

Государственными наградами отмечены 286 военнослужащих ВСУ. Из них 229 – военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты, которая вместе с другими подразделениями героически защищает Мариуполь.

"Максимальная благодарность от всего украинского народа и 36-й бригаде, и Азову, и 12-й бригаде Национальной гвардии, и пограничникам, и добровольцам Правого сектора, и 555-му военному госпиталю, полицейским, теробороновцам. Вечная слава каждому, кто встал на защиту Мариуполя, всего нашего государства и народа Украины!" – сказал президент.

Вчера оккупанты начали наносить по Азовстали, где прячутся гражданские и защитники Мариуполя, удары сверхтяжелыми авиабомбами.

Сегодня СБУ опубликовала перехват разговора оккупантов, судя по которому россияне намерены сравнять завод с землей.

В Азове говорят, что Азовсталь практически полностью разрушен. Под завалами много людей.

Вадим Ребрина

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