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Уничтоженный крейсер "Москва" шел высаживать морпехов в Одессу – мать спасшегося матроса

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 03:07
Уничтоженный крейсер
Крейсер Москва (Фото: OSINTtechnical)

Флагман Черноморского флота РФ "Москва", который украинские военные уничтожили двумя ракетами "Нептун", шел в Одессу с задачей – высадить десант. Об этом рассказала Радио Свобода мать спасшегося матроса-срочника.

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По словам матери моряка, этот крейсер "Москва" с 24 февраля уже выполнял несколько боевых задач, в том числе на острове Змеиный, а во время последнего похода российские войска планировали операцию по высадке морских пехотинцев в Одессе.

"Они шли в сторону Одессы для высадки морских пехотинцев. Для высадки в Одессе", – сказала она.

Женщина рассказала, что сын ей позвонил вечером 14 апреля и сообщил, что в корабль попали украинские ракеты "Нептун".

"Часть ребят эвакуировали на фрегат "Макаров". Всех, кто выжил, доставили в Севастополь. Им дали телефоны, потому что они были, извините, только в трусах и тельняшках", – рассказала мать матроса.

Всего на "Москве", по словам матери российского матроса, находились около 510 человек. Сын рассказал ей, что знает о 40 погибших.

"По его словам, погибли все, кто был на палубе, в рубке, кто руководил крейсером, кто был на вахте, потому что удар произошел как раз по палубе… Есть раненые с оторванными конечностями", – говорит женщина.

Мать матроса рассказала, что ее сын на корабле проходил срочную службу.

"Он срочник. А как он оказался на крейсере, выполнявшем задание – это большой вопрос. Крейсер участвовал в боевых действиях, остров Змеиный, Одесская область. И мой сын там же участвовал, как срочник", – говорит мать матроса.

  • 13 апреля 2022 года две украинские ракеты "Нептун" поразили крейсер "Москва": корабль завалился на борт и начал тонуть. В ночь на 15 апреля Москва признала, что "Москва" на дне.

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Наталия Медведева
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