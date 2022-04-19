Кремль не реагирует на обращение Медведчука к Путину
19.04.2022, 13:27
Виктор Медведчук и Владимир Путин в 2019 году (Фото: пресс-служба запрещенной партии ОПЗЖ)
В Кремле видели обращение задержанного силами обороны Украины пророссийского политика Виктора Медведчука к президенту РФ Владимиру Путину, но никакой реакции пока нет. Об этом рассказал росСМИ пресс-секретарь лидера российских оккупантов Дмитрий Песков, пишет пропагандистский ресурс режима Интерфакс.
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Его спросили, видели ли в Кремле просьбу Медведчука обменять его на защитников Мариуполя и гражданских, которые выживают там под непрерывными обстрелами россиян.
"Видели. Никакой реакции [Путина] на настоящий момент нет", – ответил Песков.
- Медведчук подозревается в госизмене и содействии деятельности террористической организации.
- Он был под круглосуточным домашним арестом, но сбежал в конце февраля 2022-го.
- 12 апреля президент Зеленский сообщил, что Медведчук задержан. СБУ озвучила план ФСБ по его вывозу в РФ.
Читайте мнение: Медведчук умоляет об обмене. Путин не согласится. Ему выгоден его арест
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