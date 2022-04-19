UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кремль не реагирует на обращение Медведчука к Путину

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2022, 13:27
Кремль не реагирует на обращение Медведчука к Путину - Фото
Виктор Медведчук и Владимир Путин в 2019 году (Фото: пресс-служба запрещенной партии ОПЗЖ)

В Кремле видели обращение задержанного силами обороны Украины пророссийского политика Виктора Медведчука к президенту РФ Владимиру Путину, но никакой реакции пока нет. Об этом рассказал росСМИ пресс-секретарь лидера российских оккупантов Дмитрий Песков, пишет пропагандистский ресурс режима Интерфакс.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Его спросили, видели ли в Кремле просьбу Медведчука обменять его на защитников Мариуполя и гражданских, которые выживают там под непрерывными обстрелами россиян.

"Видели. Никакой реакции [Путина] на настоящий момент нет", – ответил Песков.

Читайте мнение: Медведчук умоляет об обмене. Путин не согласится. Ему выгоден его арест

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Сергей Лавров мариуполь виктор медведчук обмен
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 