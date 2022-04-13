UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сначала в Приднестровье, потом – в Москву. Глава СБУ озвучил план ФСБ по вывозу Медведчука

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 19:48
Сначала в Приднестровье, потом – в Москву. Глава СБУ озвучил план ФСБ по вывозу Медведчука - Фото
Иван Баканов (Фото: пресс-служба СБУ)

ФСБ РФ пыталась вывезти подозреваемого в госизмене лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука за границу, а помогали ей в этом представители криминалитета и коррумпированные украинские правоохранители. Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов в эфире общенационального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Баканова, сначала ФСБ хотела вывезти Медведчука в Приднестровье, потом – в Москву. План провалился – СБУ взяла Медведчука на выезде из Киевской области.

Глава СБУ отметил, что это была сложная и опасная для многих ее участников операция, длившаяся около месяца в военных условиях по поручению президента.

По его словам, российские спецслужбы организовали собственную операцию по переправке Медведчука, привлекли представителей преступного мира и коррумпированных правоохранителей.

Баканов отметил, что ФСБ пыталась максимально замаскировать свои планы: вбрасывала дезинформацию, специально делала фейковые "сливы", пыталась организовать "липовые" маршруты для эвакуации и пустить СБУ ложным следом, даже подготовила "псевдо-медведчуков" для отведения внимания.

"На самом деле Медведчука под видом военного ВСУ якобы в сопровождении коллег хотели довезти до украинской границы. Там – на лодке переправить в так называемую Приднестровскую молдавскую республику, где его уже ждала эвакуационная группа спецназовцев ФСБ. Они и должны были доставить Медведчука в Москву. Но благодаря СБУ реализовать этот план не удалось", – сказал Баканов.

Контрразведка СБУ просчитала десятки версий, определила настоящий маршрут и выяснила место прибытия эвакуационной группы ФСБ, что позволило взять Медведчука во время его выезда из Киевской области.

Баканов подчеркнул, что правоохранители, сопровождавшие Медведчука, также будут отвечать за свои действия, а самого лидера ОПЗЖ ждет суд, подтверждение меры пресечения в виде содержание под стражей, а потом, как надеется глава СБУ, – заслуженное наказание.

  • Медведчук подозревается в госизмене и содействии деятельности террористической организации. Он был под круглосуточным домашним арестом.
  • 21 февраля 2022 года, за несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину, сообщалось о вывозе имущества из особняка Медведчука. Несколькими днями ранее СМИ сообщали о выезде супруги Медведчука Оксаны Марченко в Беларусь.
  • 27 февраля МВД подтвердило, что Медведчук скрылся из-под домашнего ареста.
  • 12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что спецоперация СБУ прошла успешно – Медведчук задержан.

Смотрите также: Марченко записала обращение к Зеленскому и Эрдогану: просит освободить Медведчука

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбу фсб спецоперация виктор медведчук Иван Баканов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 