Сначала в Приднестровье, потом – в Москву. Глава СБУ озвучил план ФСБ по вывозу Медведчука

ФСБ РФ пыталась вывезти подозреваемого в госизмене лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука за границу, а помогали ей в этом представители криминалитета и коррумпированные украинские правоохранители. Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов в эфире общенационального телемарафона.

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По словам Баканова, сначала ФСБ хотела вывезти Медведчука в Приднестровье, потом – в Москву. План провалился – СБУ взяла Медведчука на выезде из Киевской области.

Глава СБУ отметил, что это была сложная и опасная для многих ее участников операция, длившаяся около месяца в военных условиях по поручению президента.

По его словам, российские спецслужбы организовали собственную операцию по переправке Медведчука, привлекли представителей преступного мира и коррумпированных правоохранителей.

Баканов отметил, что ФСБ пыталась максимально замаскировать свои планы: вбрасывала дезинформацию, специально делала фейковые "сливы", пыталась организовать "липовые" маршруты для эвакуации и пустить СБУ ложным следом, даже подготовила "псевдо-медведчуков" для отведения внимания.

"На самом деле Медведчука под видом военного ВСУ якобы в сопровождении коллег хотели довезти до украинской границы. Там – на лодке переправить в так называемую Приднестровскую молдавскую республику, где его уже ждала эвакуационная группа спецназовцев ФСБ. Они и должны были доставить Медведчука в Москву. Но благодаря СБУ реализовать этот план не удалось", – сказал Баканов.

Контрразведка СБУ просчитала десятки версий, определила настоящий маршрут и выяснила место прибытия эвакуационной группы ФСБ, что позволило взять Медведчука во время его выезда из Киевской области.

Баканов подчеркнул, что правоохранители, сопровождавшие Медведчука, также будут отвечать за свои действия, а самого лидера ОПЗЖ ждет суд, подтверждение меры пресечения в виде содержание под стражей, а потом, как надеется глава СБУ, – заслуженное наказание.

Медведчук подозревается в госизмене и содействии деятельности террористической организации. Он был под круглосуточным домашним арестом.

21 февраля 2022 года, за несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину, сообщалось о вывозе имущества из особняка Медведчука. Несколькими днями ранее СМИ сообщали о выезде супруги Медведчука Оксаны Марченко в Беларусь.

27 февраля МВД подтвердило, что Медведчук скрылся из-под домашнего ареста.

12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что спецоперация СБУ прошла успешно – Медведчук задержан.

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