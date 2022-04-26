35 ударов за ночь. Азовсталь попала под массированный авианалет, пострадали гражданские

Российские войска в течение ночи нанесли 35 авиаударов по заводу "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщил полк Национальной гвардии "Азов" в Telegram.

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Россия бомбит Азовсталь, несмотря на то, что там от обстрелов прячутся мирные жители.

"Только за минувшую ночь было совершено 35 авиаударов, в ходе которых произошло возгорание одного из цехов. Но самое важное – от них пострадали находящиеся под завалами гражданские", – рассказали военные.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире единого телемарафона во вторник сказал, что обстрелы Азовстали не прекращаются ни на день.

"Ситуация там критическая и сверхсложная. У людей заканчиваются еда и вода. Это настоящая гуманитарная катастрофа. Сегодня президент Украины и вся переговорная группа отрабатывают любую возможность, чтобы спасти главное – жизнь. Жизнь, как и наших храбрых героев, защищающих два месяца подряд Мариуполь, так и тех, кто 24 февраля пришел прятаться в бомбоубежища комбината "Азовсталь" от вражеской авиации", – сказал Бойченко.

Мариуполь уже два месяца находится в блокаде и под постоянными обстрелами войск РФ, город практически полностью разрушен.

Украинские защитники сосредоточены в районе завода "Азовсталь", там же укрываются от обстрелов сотни мирных жителей. По данным советника главы ОП Арестовича, бои ведутся и на отдаленных от завода улицах.

Украинская разведка опасается, что Россия может использовать химическое оружие против защитников Азовстали.

Андрей Водяный

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