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"Азов" опроверг фейк роспропаганды о "капитуляции" под белым флагом в Мариуполе

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2022, 17:08
Мариуполь (Фото - полк Азов)

Полк Нацгвардии "Азов" опроверг "капитуляцию" украинских защитников в Мариуполе. Подобные сообщения сегодня распространяла роспропаганда.

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В "Азове" отметили, что в некоторых источниках появились публикации, якобы защитники Мариуполя вышли к российским военным с белым флагом.

"На самом же деле для реализации плана эвакуации гражданских используются белые флаги обеими группами. Так и на этот раз для эвакуации граждан с территории завода Азовсталь обе группы использовали такие флаги", – сказано в сообщении.

В "Азове" добавили, что данная процедура проводится уже в четвертый раз.

Сообщения о том, что украинские защитники вышли к российским оккупантам с белым флагом распространили российские пропагандисты, ссылаясь на главаря террористического батальона "Восток".

"Азов" опроверг фейк роспропаганды о "капитуляции" под белым флагом в Мариуполе
  • Мариуполь больше двух месяцев находится в блокаде и под постоянными обстрелами войск РФ, город практически полностью разрушен. 
  • Украинские защитники сосредоточены в районе завода Азовсталь, там же прятались от обстрелов сотни мирных жителей, которых в последние дни начали эвакуировать. В первые дни мая эвакуировались более 100 человек с завода, вчера удалось вывезти еще 50 человек. 

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Оксана Житнюк
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