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С Азовстали удалось вывезти 50 гражданских – Верещук

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2022, 21:57
С Азовстали удалось вывезти 50 гражданских – Верещук - Фото
Ирина Верещук (скриншот с видео)

Сегодня с мариупольского завода Азовсталь удалось вывезти 50 женщин, детей и пожилых людей. Об этом сообщила глава Минреинтеграци Ирина Верещук.

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На обратном пути, по ее словам, должны были забрать людей возле ТЦ "Порт Сити".

"К сожалению, не успели. Потому что целый день колонна была вынуждена стоять у Азовстали. Там проходили бои и другие провокации. Враг постоянно нарушал режим прекращения огня. Поэтому эвакуация проходила очень медленно", – написала Верещук.

Завтра утром эвакуационная операция будет продолжена.

"Если все будет по плану, в 17:00 на Порт Сити будут автобусы, которые отвезут людей в Безыменное. Там люди из Порт Сити присоединятся к нашей колонне из Азовстали, которая на следующий день отправится в Запорожье", – сообщила министр.

"Искренне прошу прощения у мариупольцев, которые сегодня не дождались эвакуационных автобусов. Завтра у нас все должно получиться. Собираемся в 17:00 возле Порт Сити", – добавила она.

Вадим Ребрина
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