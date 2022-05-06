С Азовстали удалось вывезти 50 гражданских – Верещук
Сегодня с мариупольского завода Азовсталь удалось вывезти 50 женщин, детей и пожилых людей. Об этом сообщила глава Минреинтеграци Ирина Верещук.
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На обратном пути, по ее словам, должны были забрать людей возле ТЦ "Порт Сити".
"К сожалению, не успели. Потому что целый день колонна была вынуждена стоять у Азовстали. Там проходили бои и другие провокации. Враг постоянно нарушал режим прекращения огня. Поэтому эвакуация проходила очень медленно", – написала Верещук.
Завтра утром эвакуационная операция будет продолжена.
"Если все будет по плану, в 17:00 на Порт Сити будут автобусы, которые отвезут людей в Безыменное. Там люди из Порт Сити присоединятся к нашей колонне из Азовстали, которая на следующий день отправится в Запорожье", – сообщила министр.
"Искренне прошу прощения у мариупольцев, которые сегодня не дождались эвакуационных автобусов. Завтра у нас все должно получиться. Собираемся в 17:00 возле Порт Сити", – добавила она.
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