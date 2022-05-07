Для спасения военных на Азовстали привлечены влиятельные посредники – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина прилагает усилия для спасения военных, которые остаются на территории мариупольского завода Азовсталь. Об этом он сказал в вечернем обращении к гражданам.

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"Работаем над дипломатическими вариантами для спасения наших военных, которые остаются еще на "Азовстали". Привлечены влиятельные посредники. Влиятельные государства", – заявил президент, не вдаваясь в подробности.

В течение дня с Азовстали при посредничестве ООН и Международного комитета Красного креста удалось вывезти более 40 гражданских граждан – женщин и детей, рассказал Зеленский.

Во время выступления в британском королевском институте международных дел Chatham House в пятницу Зеленский также заявил, что убийство остающихся на Азовстале военных может поставить точку на любых дипломатических переговорах с Россией.

"Если они убьют людей, которых сейчас гуманитарно можно обменять, если это военные, или отпустить, если это гражданские, или помочь раненым, независимо от того, военные это или гражданские, то с ними не о чем говорить и на дипломатическом уровне" , – заявил Зеленский.

Положение защитников Азовстали уже несколько дней остается критическим, а сейчас оно стало еще более тяжелым. Российские войска активно штурмуют завод при поддержке авиации, артиллерии и тяжелого вооружения.

Андрей Водяный

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