Президент Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение по итогам 6 мая.

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"Прошу всех наших граждан – и особенно в эти дни – не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Пожалуйста, это ваша жизнь, жизнь ваших детей. А также четко соблюдать распоряжения по общественному порядку и комендантскому часу, которые есть в городах и общинах. Обязательно соблюдайте запреты на посещение лесов в той местности, которая была оккупирована. Там сохраняется большая угроза мин и растяжек, оставшихся после российских военных", – сказано в сообщении.

Яна Катасонова

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