Большинство российских войск выведено из Мариуполя и брошено на север – Пентагон

Большую часть российских войск, которые более двух месяцев блокировали мариупольскую группировку сил обороны Украины, военное командование оккупантов перебросило на север. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби.

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Он подчеркнул, что знания Пентагона о диспозиции русских сил "не идеально".

"Думаю, в целом мы бы оценили, что большинство российских сил, сухопутных войск, которые были направлены в Мариуполь, ушли и двинулись на север", – ответил он на вопрос журналистки о ситуации в приморском городе.

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По его словам, в Мариуполе и его окрестностях сейчас все еще находится "небольшое количество [россиян], примерно эквивалентное паре батальонных тактических групп".

Основная военная активность оккупантов в почти полностью захваченном городе, сказа Кирби, сосредоточена на авиаударах по Мариуполю и его окрестностям, и по заводу "Азовсталь" в частности.

4 мая Кирби сообщил, что в Мариуполе находятся 2000 российских военных.

4 мая 2022 года глава украинской делегации на переговорах с РФ Арахамия сообщил, что оккупанты после более чем двух месяцев блокирования Мариуполя зашли на территорию Азовстали, где укрываются силы обороны.

Вчера и сегодня россияне продолжали штурм, применяя авиацию, артиллерию и пехоту.

Медик Азова с позывным "Хасан" обратился к президенту Турции с просьбой помочь вывести всех людей, в том числе и военных.

Советник главы ОП Арестович считает, что Кремль поставил перед своими войсками четкую задачу — "добить во что бы то ни стало" Азов, и украинское руководство, по его словам, военным путем пока помочь бойцам не может.

Евгений Пилипенко

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