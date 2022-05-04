В Мариуполе находятся 2000 российских военных, в том числе чеченцы – Пентагон
В Мариуполе сейчас находятся около 2000 российских военнослужащих, среди них есть чеченцы – это эквивалент двух российских батальонных тактических групп. Об этом заявил высокопоставленный представитель Минобороны США, пишет CNN.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Уточняется, что десять батальонных тактических групп РФ находятся ближе к югу от населенного пункта Большая Новоселка (около 100 км от Мариуполя). Они остановились "либо для создания лучших оборонительных позиций, либо для переоборудования и перегруппировки".
По словам чиновника, российские войска перемещаются на юг, но сталкиваются с большим сопротивлением российской армии.
"На самом деле они не добились никакого прогресса на юге", – сказал представитель Пентагона о ситуации в Мариуполе.
Чиновник подчеркнул, что прогресс российского наступления "остается медленным и неравномерным".
Читайте также: Оккупанты готовят парад в Мариуполе. В город приехал замглавы администрации Путина – ГУР
Комментарии