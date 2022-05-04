В Мариуполе находятся 2000 российских военных, в том числе чеченцы – Пентагон

В Мариуполе сейчас находятся около 2000 российских военнослужащих, среди них есть чеченцы – это эквивалент двух российских батальонных тактических групп. Об этом заявил высокопоставленный представитель Минобороны США, пишет CNN.

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Уточняется, что десять батальонных тактических групп РФ находятся ближе к югу от населенного пункта Большая Новоселка (около 100 км от Мариуполя). Они остановились "либо для создания лучших оборонительных позиций, либо для переоборудования и перегруппировки".

По словам чиновника, российские войска перемещаются на юг, но сталкиваются с большим сопротивлением российской армии.

"На самом деле они не добились никакого прогресса на юге", – сказал представитель Пентагона о ситуации в Мариуполе.

Чиновник подчеркнул, что прогресс российского наступления "остается медленным и неравномерным".

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Яна Катасонова

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