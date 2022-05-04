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Арахамия: Оккупанты уже на территории Азовстали

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 20:02
Арахамия: Оккупанты уже на территории Азовстали - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Российские оккупанты находятся на территории мариупольского завода Азовсталь. Об этом в комментарии Радио Свобода со ссылкой на командира полка "Азов" сообщил глава украинской делегации на переговорах с Россией, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

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"Второй день продолжаются попытки штурма завода. Российские войска на территории Азовстали уже находятся", – сказал Арахамия.

Ранее сегодня в своей вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что "продолжается блокировка и попытки уничтожения украинских подразделений в районе Азовстали в Мариуполе. В отдельных районах при поддержке авиации враг возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода. Успеха нет".



Вадим Ребрина
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полк азов мариуполь азовсталь Давид Арахамия
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