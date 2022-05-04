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Оккупанты при поддержке авиации не могут взять под контроль Азовсталь — сводка Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 19:00
Оккупанты при поддержке авиации не могут взять под контроль Азовсталь — сводка Генштаба - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

В Мариуполе российские оккупанты при поддержке авиации возобновили наступление в отдельных районах с целью взятия под контроль территории завода Азовсталь. На данный момент безуспешно. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 4 мая.

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Командование российских войск пытается нарастить темпы наступления на востоке Украины с целью выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей, а также развивать наступление на Запорожском и Криворожском направлениях.

Враг активизировал нанесение ракетно-бомбовых ударов с целью разрушения транспортной инфраструктуры Украины.

На Слобожанском направлении продолжаются авиационные удары и артобстрелы по Харькову. В Валуйском районе Белгородской области РФ оккупанты развернули вспомогательный пункт управления 36-й общевойсковой армии восточного военного округа.

В рамках усиления группировки войск на указанном направлении враг совершает перемещение личного состава с территории Белгородской области.

На Изюмском направлении противник пытается перехватить инициативу и проводит наступательные действия в направлении Изюм – Барвенково. С этой целью враг производит артиллерийские обстрелы позиций украинских войск в районах населенных пунктов Грушуваха, Новая Дмитровка и Курулько.

Кроме того, противник сосредоточил до 40 единиц ударных и транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8 на территории Белгородской области в непосредственной близости от госграницы Украины.

На Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на ведении наступления на населенные пункты Лиман, Орехово, Попасная, Великая Новоселка, Гуляйполе, Камышеваха и Орехов.

В течение дня на Лиманском направлении противник предпринимал безуспешные попытки закрепиться в населенном пункте Александровка.

На Северодонецком направлении оккупанты вели наступление в направлении населенного пункта Воеводовка, успеха не имели.

На Попаснянском направлении враг пытался расширить контроль над населенным пунктом Орехово. Успеха нет.

В целях сковывания действий подразделений сил обороны противник производит обстрелы позиций украинских войск практически вдоль всей линии столкновения. Наносит авиационные удары в районах населенных пунктов Авдеевка, Мариуполь, Северодонецк, Краматорск и Гуляйполе.

Продолжается блокировка и попытки уничтожения украинских подразделений в районе Азовстали в Мариуполе. В отдельных районах при поддержке авиации враг возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода. Удачи нет.

На Новопавловском направлении оккупанты пытались штурмовать Новоселку. Они понесли потери и отступили.

В целях усиления группировки войск противник осуществляет переброску техники и личного состава железнодорожным транспортом.

На Южнобужском и Таврическом направлениях оккупанты ведут боевые действия с целью удержания временно занятых территорий и создания условий для активизации наступления на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях не исключается проведение демонстрационных и провокационных действий ВС Беларуси в районах, приближенных к госгранице Украины.

С целью поддержания напряженности на границе и недопущения переброски резервов украинских войск на угрожающие направления, противник удерживает близ украинско-российской границы в районе населенного пункта Козино Курской области подразделения из состава 90-й танковой дивизии центрального военного округа. Не исключается активизация обстрелов территории Сумской области.

В акватории Черного моря в готовности к применению ракетного вооружения находится три носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

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Вадим Ребрина
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мариуполь генштаб азовсталь
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