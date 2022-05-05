Кремль хочет "продать" россиянам на 9 мая победу над полком "Азов" – Арестович

Советник главы ОП Алексей Арестович считает, что Кремль поставил перед своими войсками четкую задачу — "добить во что бы то ни стало" полк Нацгвардии "Азов" в Мариуполе. Украинское руководство, по его словам, военным путем помочь бойцам не может. Об этом Арестович сказал в эфире канала "Фейгин Live".

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"Продать 9 мая победу над "Азовом"... И вот они хотят Путину принести, потому что лучший подарок властителю — голова его врага. Они очень хотят это сделать, но посмотрим, удастся ли", – сказал Арестович, обратив внимание на то, что третьи сутки идет непрерывный штурм завода.

По его словам, возможности для военной помощи защитникам Мариуполя исчерпываются. Ранее помощь доставлялась вертолетами, но сейчас оккупанты усилили свою ПВО, чтобы этого не допустить. Ближайшие силы Украины находятся, по словам Арестовича, минимум за 60 км. При этом они сами – под "сильнейшим давлением" противника. Следующие поблизости — за 120 км.

Арестович говорит, что проблема Азовстали решается сейчас политико-дипломатическим путем. "Задействованы все первые лица всех значимых организаций, церквей и стран. Но мы же понимаем механизм явления. Путину предлагали варианты люди и лидеры стран, от которых он очень сильно зависит", – сказал он, приведя в пример Китай, но китайских студентов из Мариуполя эвакуировали вместе со всеми другими жителями города, не отдельно.

"Там есть конкретная задача — добить во что бы то ни стало, разрывая международные связи, рискуя репутацией и ссорясь с лидерами стран, с которыми не стоило бы ссориться", – сказал Арестович.

Он назвал "чудом" то, что Путин согласился на эвакуацию гражданских из Азовстали, "потому что сначала речи не было и об этом".

Об эвакуации военных Арестович сказал: "Мы же взрослые люди, мы понимаем, что военных способов нет при том, что у нас есть... Или прямое вмешательство армий США, НАТО или Турции. Это столь же нереальный вариант в данных условиях, как и предложение украинской армии как-нибудь освободить. Как?".

На вопрос, не предлагали ли российской стороне снять часть санкций за защитников Мариуполя, Арестович ответил, что не знает, но в военно-политическом руководстве идут непрерывные мозговые штурмы в поисках способов освободить бойцов.

Вчера глава украинской делегации на переговорах с Россией, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что российские оккупанты уже находятся на территории завода.

Сегодня оккупанты продолжают штурм завода, применяя авиацию, артиллерию и пехоту.

Медик полка "Азов" с позывным "Хасан" обратился к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой помочь вывести всех людей, в том числе и военных.

Вадим Ребрина

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