UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Замкомандира Азова обратился к Зеленскому: просит позаботиться о раненых солдатах – видео

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 15:40
Замкомандира Азова обратился к Зеленскому: просит позаботиться о раненых солдатах – видео - Фото
Святослав Паламар (Скриншот из видеозаписи)

Заместитель командира полка Нацгвардии "Азов" Святослав Паламар ("Калина") обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом позаботиться о раненых защитниках Мариуполя. Об этом он сказал в видеообращении 5 мая.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Паламар сообщил, что российские оккупанты уже третьи сутки как прорвались на территорию завода Азовсталь, где сосредоточены украинские силы. Продолжаются тяжелые и кровопролитные бои.

Он сказал, что россияне в очередной раз нарушили обещание о перемирии и не дали эвакуировать гражданских, которые продолжают прятаться от обстрелов в подвалах завода.

"Призываю мировое сообщество эвакуировать гражданских и лично обращаюсь к Верховному Главнокомандующему позаботиться о раненых солдатах, которые в страшных муках умирают от ненадлежащего лечения. Дайте возможность унести тела воинов, чтобы украинцы смогли попрощаться со своими героями", – заявил Паламар.

Он призвал должным образом отреагировать на критическую ситуацию, в которой российские войска не соблюдают никаких этических норм, конвенций или законов, "уничтожая людей на глазах у всего мира, руководствуясь вседозволенностью и безнаказанностью".

  • 4 мая глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия сообщил, что российские оккупанты находятся на территории Азовстали.
  • Украинские военные записали видео с завода и заявили, что продолжают держать круговую оборону.

Читайте также статью: "Нам тяжело, но даем отпор". Устоит ли Мариуполь под натиском РФ: все возможные сценарии

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
мариуполь Азов азовсталь святослав паламар
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 