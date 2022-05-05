Замкомандира Азова обратился к Зеленскому: просит позаботиться о раненых солдатах – видео

Заместитель командира полка Нацгвардии "Азов" Святослав Паламар ("Калина") обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом позаботиться о раненых защитниках Мариуполя. Об этом он сказал в видеообращении 5 мая.

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Паламар сообщил, что российские оккупанты уже третьи сутки как прорвались на территорию завода Азовсталь, где сосредоточены украинские силы. Продолжаются тяжелые и кровопролитные бои.

Он сказал, что россияне в очередной раз нарушили обещание о перемирии и не дали эвакуировать гражданских, которые продолжают прятаться от обстрелов в подвалах завода.

"Призываю мировое сообщество эвакуировать гражданских и лично обращаюсь к Верховному Главнокомандующему позаботиться о раненых солдатах, которые в страшных муках умирают от ненадлежащего лечения. Дайте возможность унести тела воинов, чтобы украинцы смогли попрощаться со своими героями", – заявил Паламар.

Он призвал должным образом отреагировать на критическую ситуацию, в которой российские войска не соблюдают никаких этических норм, конвенций или законов, "уничтожая людей на глазах у всего мира, руководствуясь вседозволенностью и безнаказанностью".

4 мая глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия сообщил, что российские оккупанты находятся на территории Азовстали.

Украинские военные записали видео с завода и заявили, что продолжают держать круговую оборону.

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Оксана Житнюк

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