Украинские бойцы продолжают держать оборону на Азовстали: видеообращение

На мариупольском заводе "Азовсталь" идут кровопролитные бои с российскими оккупантами, которые вчера прорвались на территорию предприятия. Украинские бойцы продолжают держать оборону. Об этом в видеообращении сказал командир полка "Азов" Денис Прокопенко.

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"Уже второй день как противник прорвался на территорию завода. Идут тяжелые кровопролитные бои. Я горжусь своими солдатами, которые прилагают сверхчеловеческие усилия, чтобы сдерживать давление противника. Я благодарю весь мир за колоссальную поддержку гарнизона Мариуполь. Наши солдаты этого заслуживают. Ситуация крайне сложная, но, несмотря ни на что, мы продолжаем выполнять приказ держать оборону", – сказал он.

Ранее сегодня в своей вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что "продолжается блокировка и попытки уничтожения украинских подразделений в районе Азовстали в Мариуполе. В отдельных районах при поддержке авиации враг возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода. Успеха нет".

Глава украинской делегации на переговорах с Россией, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что российские оккупанты находятся на территории завода.

Вадим Ребрина

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