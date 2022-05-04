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Украинские бойцы продолжают держать оборону на Азовстали: видеообращение

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 23:10
Украинские бойцы продолжают держать оборону на Азовстали: видеообращение - Фото
Скриншот с видео

На мариупольском заводе "Азовсталь" идут кровопролитные бои с российскими оккупантами, которые вчера прорвались на территорию предприятия. Украинские бойцы продолжают держать оборону. Об этом в видеообращении сказал командир полка "Азов" Денис Прокопенко.

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"Уже второй день как противник прорвался на территорию завода. Идут тяжелые кровопролитные бои. Я горжусь своими солдатами, которые прилагают сверхчеловеческие усилия, чтобы сдерживать давление противника. Я благодарю весь мир за колоссальную поддержку гарнизона Мариуполь. Наши солдаты этого заслуживают. Ситуация крайне сложная, но, несмотря ни на что, мы продолжаем выполнять приказ держать оборону", – сказал он.

  • Ранее сегодня в своей вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что "продолжается блокировка и попытки уничтожения украинских подразделений в районе Азовстали в Мариуполе. В отдельных районах при поддержке авиации враг возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода. Успеха нет".
  • Глава украинской делегации на переговорах с Россией, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что российские оккупанты находятся на территории завода.
Вадим Ребрина
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полк азов мариуполь азовсталь
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