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Опубликована запись последней передачи с подбитого и тонущего крейсера "Москва": аудио

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2022, 10:52
Опубликована запись последней передачи с подбитого и тонущего крейсера
Тонущий подбитый ракетами ''Нептуна'' крейсер ЧФ РФ (скриншот)

Оперативное командование "Юг" Сухопутных войск ВСУ опубликовало аудиозапись запроса о помощи с подбитого украинскими ракетами крейсера ЧФ РФ "Москва", который впоследствии затонул.

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На записи слышно, как российский оккупант говорит буксирам о двух попаданиях, крене корабля и необходимости спасать экипаж.

"Москва" 1-й, две пробоины, винт стал, зарылся, крен 30 градусов, ляжет на бок, подтверждаю – пробоина ниже ватерлинии, мостик отрезан – молчит, проводим пассивное спасение экипажа", – кричит радист.

Читайте также: Отец убитого на крейсере "Москва" оккупанта показал ответ ему от властей России: скан

Евгений Пилипенко
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