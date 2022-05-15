Опубликована запись последней передачи с подбитого и тонущего крейсера "Москва": аудио
15.05.2022, 10:52
Тонущий подбитый ракетами ''Нептуна'' крейсер ЧФ РФ (скриншот)
Оперативное командование "Юг" Сухопутных войск ВСУ опубликовало аудиозапись запроса о помощи с подбитого украинскими ракетами крейсера ЧФ РФ "Москва", который впоследствии затонул.
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На записи слышно, как российский оккупант говорит буксирам о двух попаданиях, крене корабля и необходимости спасать экипаж.
"Москва" 1-й, две пробоины, винт стал, зарылся, крен 30 градусов, ляжет на бок, подтверждаю – пробоина ниже ватерлинии, мостик отрезан – молчит, проводим пассивное спасение экипажа", – кричит радист.
- 15 апреля 2022 года США подтвердили, что крейсер "Москва" 13 апреля был подбит двумя украинскими ракетами "Нептун" и затонул.
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