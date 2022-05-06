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Отец убитого на крейсере "Москва" оккупанта показал ответ ему от властей России: скан

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2022, 10:21
Отец убитого на крейсере
Фото: страница в соцсети

Отцу уничтоженного вместе с крейсером "Москва" 20-летнего срочника российской армии ответили в военной прокуратуре РФ, что его сын "безвестно отсутствует в в/ч", а сам корабль "не участвовал" в войне против Украины. Скан документа он выложил в российской соцсети.

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В официальном ответе военной прокуратуры Черноморского флота РФ говорится, что крейсер "не входил в территориальные воды Украины".

Как выразились у оккупантов, на корабле случилось некое "чрезвычайное происшествие", в результате которого он затонул, а военнослужащий Егор Шкребцов "пропал без вести".

Отец убитого на крейсере "Москва" оккупанта показал ответ ему от властей России: скан
Отец убитого на крейсере "Москва" оккупанта показал ответ ему от властей России: скан

Отец убитого на крейсере "Москва" оккупанта показал ответ ему от властей России: скан

Отец оккупанта из временно оккупированного Крыма до полномасштабного вторжения России и во время него призывал уничтожать украинцев и Украину, полностью одобряя политику диктатора Владимира Путина.

Ниже — несколько скринов из его профиля в соцсети:

Отец убитого на крейсере "Москва" оккупанта показал ответ ему от властей России: скан

Отец убитого на крейсере "Москва" оккупанта показал ответ ему от властей России: скан

Отец убитого на крейсере "Москва" оккупанта показал ответ ему от властей России: скан

Отец убитого на крейсере "Москва" оккупанта показал ответ ему от властей России: скан

Отец убитого на крейсере "Москва" оккупанта показал ответ ему от властей России: скан

Отец убитого на крейсере "Москва" оккупанта показал ответ ему от властей России: скан

Отец убитого на крейсере "Москва" оккупанта показал ответ ему от властей России: скан

Отец убитого на крейсере "Москва" оккупанта показал ответ ему от властей России: скан

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Евгений Пилипенко
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война Москва письмо крейсер скан
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