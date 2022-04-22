Данилов: Мы считаем, что с крейсера "Москва" спасли 58 россиян. На борту их было 510

По подсчетам украинской власти, с затопленного флагмана Черноморского флота РФ, ракетного крейсера "Москва", удалось спасти лишь 58 россиян из 510 находившихся на борту. Об этом сообщил в интервью Украинской правде секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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По его словам, мало кто ожидал, что украинский ракетный комплекс "Нептун" уберет "Москву" с поля боя. Данилов говорит, что на нем погибло очень много российских военных, однако россияне на это не обращают внимания.

"Мы считаем, что они спасли 58 человек. Мы не можем это утверждать, но предварительно выходит, что да. Но они это скрывают. Всего было на крейсере 510 человек. Но если человека нет, нечего хоронить, не нужно проводить какую-нибудь церемонию. Пропал без вести, исчез. Вот такая политика у россиян", – сказал Данилов.

15 апреля США подтвердили, что крейсер "Москва" был подбит двумя украинскими ракетами "Нептун" и затонул.

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Марк Сировой

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