UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Данилов: Мы считаем, что с крейсера "Москва" спасли 58 россиян. На борту их было 510

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2022, 11:51
Данилов: Мы считаем, что с крейсера
Владимир Путин на крейсере "Москва" (фото - ЕРА)

По подсчетам украинской власти, с затопленного флагмана Черноморского флота РФ, ракетного крейсера "Москва", удалось спасти лишь 58 россиян из 510 находившихся на борту. Об этом сообщил в интервью Украинской правде секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, мало кто ожидал, что украинский ракетный комплекс "Нептун" уберет "Москву" с поля боя. Данилов говорит, что на нем погибло очень много российских военных, однако россияне на это не обращают внимания.

"Мы считаем, что они спасли 58 человек. Мы не можем это утверждать, но предварительно выходит, что да. Но они это скрывают. Всего было на крейсере 510 человек. Но если человека нет, нечего хоронить, не нужно проводить какую-нибудь церемонию. Пропал без вести, исчез. Вот такая политика у россиян", – сказал Данилов.

Читайте также: "С оторванными конечностями". Около 200 человек с "Москвы" могут быть в больнице – Insider

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Флагман погибшие Москва черноморский флот рф Алексей Данилов крейсер
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 