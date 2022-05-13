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Отправили 1500 человек, вернулись 30. Боевики обсуждают попытку штурма Марьинки – перехват видео

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2022, 20:25
Скриншот с видео
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ГУР Минобороны опубликовало перехват разговора двух боевиков террористической организации ДНР, в котором женщина рассказывает, что в недавней попытке штурма Марьинки Донецкой области оккупанты потеряли около 1500 человек.

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Женщина в разговоре выражает сомнение в том, что оккупанты смогут захватить Марьинку, поскольку украинские военные построили крепкую оборону: "Там бетона по 2,5-3 метра. Какой снаряд их пробьет? А они засели и сидят".

Рассказывает о недавней попытке штурма: "Отправили 1500 человек. Приехало 30 назад. То есть все, с кем была знакома там, нет уже никого".

В ответ мужчина жалуется на проблемы с поступлением резервов: "В рашке все прячутся, никто не хочет ехать. Пацаны приезжали саратовские, рассказывали".

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Вадим Ребрина
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Марьинка перехват гур минобороны
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