Россияне под утро пытались атаковать на Авдеевском и Марьинском направлениях: ВСУ отбили

В Донецкой области под утро российские оккупанты безуспешно пытались атаковать украинские силы обороны на двух направлениях, задействовав "Грады" и авиацию. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

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"Под утро россияне попытались атаковать на Авдеевском и Марьинском направлениях – обе атаки наши ВСУ отбили. На Марьинском направлении россияне привлекали авиацию, на Авдеевском – работают "Грады", – сообщил глава ОВА.

Он отметил, что в течение ночи продолжались массовые обстрелы по всей линии фронта и удары по городам в тылу.

Больше всего от россиян сегодня пострадал Бахмут – там был авиаобстрел. Сейчас известно об одном погибшем, но итоговое количество жертв может быть больше. Два дома полностью разрушены, повреждены еще 11 и здания нескольких предприятий.

В Малотарановке под Краматорском двое раненых, повреждены семь домов, магазин и клуб.

По Дружковке россияне нанесли авиаудар – повреждены четыре многоэтажки, школа, автостоянка и здание предприятия.

По меньшей мере один человек ранен в Дробышеве под Лиманом. Под огнем тоже Константиновка.

Также всю ночь продолжались обстрелы на Светлодарском и Очеретинском направлениях. В Очеретино частично повреждено электроснабжение.

По данным группировки Объединенных сил, за сутки россияне обстреляли 21 населенный пункт на Донбассе, разрушив около 35 жилых домов.

Украинские силы 6 мая отбили восемь атак россиян, уничтожили три вражеских танка, восемь артсистем (из них четыре РСЗО), семь единиц боевой бронетехники, три единицы специальной инженерной техники и одно авто.

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Оксана Житнюк

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