Оккупанты за сутки 24 раза обстреляли жилые районы Луганской области — глава ОВА
07.05.2022, 09:02
Сергей Гайдай (фото: пресс-служба президента)
Российские оккупанты 24 раза обстреляли жилые районы в Луганской области за прошедшие сутки. В результате ракетных ударов много повреждений в Попасной, Северодонецке и в поселке Горное, сообщает глава местной ОВА Сергей Гайдай.
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За прошедшие сутки военные армии РФ разрушили или повредили 36 домов в области: 11 домов – в Золотом, 10 – в Попасной, 5 многоэтажек – в Северодонецке, 4 – в Рубежном, 2 дома – в Лисичанске.
В частности, в Северодонецке повреждена больница в старой части города.
Также, оккупанты продолжили обстрелы украинского предприятие химической промышленности "Азот" в Северодонецке.
- Сергей Гайдай сообщал, что Россия хочет захватить Северодонецк, чтобы продать это как грандиозную победу.
- Ситуация в Северодонецке сейчас сложная – российские войска пытаются окружить город и штурмовать его через близлежащие села. Сейчас идут бои за село Воеводовка, которое находится на окраине Северодонецка.
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