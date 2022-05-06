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Россияне пытаются окружить Северодонецк, штурмуют сразу с нескольких направлений – ВГА

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2022, 16:32
Россияне пытаются окружить Северодонецк, штурмуют сразу с нескольких направлений – ВГА - Фото
Александр Стрюк (Фото: пресс-служба Луганской ОВГА)

Российские оккупанты пытаются окружить Северодонецк Луганской области и штурмуют город сразу с нескольких направлений. Об этом сказал глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк в эфире общенационального телемарафона.

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По его словам, обстановка в Северодонецке сейчас сложная – российские войска пытаются окружить город и пытаются штурмовать его через прилегающие села. Сейчас идут бои за село Воеводовка, которое находится на окраине Северодонецка. Также оккупанты пытаются прорваться с другой стороны, но ВСУ отбивают атаки.

"Город почти окружен войсками РФ, [террористической организации] ЛНР, пытаются штурмовать с нескольких направлений", – сказал Стрюк в ответ на вопрос, соответствуют ли действительности некоторые карты, где отображено наступление войск оккупантов на Северодонецк одновременно с трех направлений.

  • Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай считает, что армия РФ готовит более мощные наступления в области, и в ближайшие три-четыре дня россияне бросят все усилия, чтобы прорваться в Северодонецк или Попасную.

Читайте также: РФ обстреливает утраченные населенные пункты на юге, пробует сковать ВСУ на Донбассе – ГШ

Оксана Житнюк
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луганская область северодонецк окружение
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