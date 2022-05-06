РФ обстреливает утраченные населенные пункты на юге, пробует сковать ВСУ на Донбассе – ГШ

Армия России обстреливает потерянные населенные пункты в южных областях, пытается сковать украинские силы на Донбассе. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

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Цель агрессора остается прежней – контроль над Донецкой, Луганской областями и сухопутным коридором в Крым. По направлениям ситуация такая:

Южнобугское

На севере Херсонской и Николаевской областей враг обстреливает населенные пункты, которые покинул. Армия РФ усиливает системы ПВО и радиоэлектронной борьбы, ведет воздушную разведку в районах Александровки, Сергеевки, Владимировки.

Донецкое и Таврическое

Продолжаются активные боевые действия. На Лиманском направлении – обстрелы РФ по украинским позициям, на Попаснянском – основные усилия врага брошены на полный захват Попасной и возобновление наступления на Лиман и Северск.

На Северодонецком, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях РФ не вела активных боевых действий, обстреливает украинские войска, чтобы сковать их и уничтожить артиллерию. РФ также при поддержке авиации возобновила штурм в отдельных районах мариупольского завода Азовсталь.

За сутки на Донбассе украинские военные отбили 11 атак врага.

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Слобожанское

РФ не проводила активных действий, обстреливала из артиллерии Харьков и его пригороды, продолжала перегруппировывать войска, восстанавливать их боеготовность, наращивать системы ПВО, обеспечение и другое вооружение. Также враг поводил воздушную разведку.

В госпитале на базе Купянской горбольницы находятся до 300 раненых российских военных.

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Марк Сировой

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