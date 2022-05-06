На Донбассе новые горячие точки: идут бои на подступах к Северодонецку – глава ОВА

На восточном направлении активные боевые действия переместились в населенные пункты на подступах к Северодонецку. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По информации Гайдая, российские оккупанты стремятся прорваться в Рубежном и Попасной, там идут уличные бои, города под постоянными обстрелами. Попасная полностью уничтожена, но россияне не могут захватить ее.

На направлении появились новые горячие точки – Боровеньки и Воеводовка – поселок на подступах к Северодонецку.

По словам Гайдая, в Воеводовке – "шаткая ситуация, контроль над поселком между сторонами постоянно меняется".

"Захватывали уже, не однократно заходил на эту территорию большими силами противник, но наши ребята выбивали их и пока удерживают позиции", – сказал Гайдай.

2 мая Гайдай не исключил, что Россия попытается окружить Северодонецк, как Мариуполь.

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Наталия Медведева

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