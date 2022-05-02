Россия может попытаться окружить Северодонецк, как Мариуполь – глава ОВА

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай не исключает, что Россия попытается окружить Северодонецк, как Мариуполь. Об этом он сказал в понедельник в эфире телеканала "Прямой".

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"Город пытаются расстрелять, как Рубежное, как Попасную, как Новотошковское, как Мариуполь. Мы успели создать нормальные защитные сооружения вокруг города, которые держат наши Вооруженные силы", – рассказал Гайдай.

Он считает, что бой за город может быть очень тяжелым, поэтому не исключено, что "враг не сможет взять город в лобовую и тогда будет пытаться осаждать".

Гайдай заверил, что Вооруженные силы готовы дать отпор оккупантам, но мирным жителям лучше эвакуироваться.

29 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты готовятся к продвижению на Северодонецк.

Руководитель военно-гражданской администрации города Александр Стрюк рассказывал, что в результате боевых действий город Северодонецк, который после оккупации Луганска стал административным центром области, разрушен на 70%. В Северодонецке осталось около 20 000 из 135 000 жителей.

Андрей Водяный

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