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Россия может попытаться окружить Северодонецк, как Мариуполь – глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2022, 11:58
Россия может попытаться окружить Северодонецк, как Мариуполь – глава ОВА - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай не исключает, что Россия попытается окружить Северодонецк, как Мариуполь. Об этом он сказал в понедельник в эфире телеканала "Прямой".

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"Город пытаются расстрелять, как Рубежное, как Попасную, как Новотошковское, как Мариуполь. Мы успели создать нормальные защитные сооружения вокруг города, которые держат наши Вооруженные силы", – рассказал Гайдай.

Он считает, что бой за город может быть очень тяжелым, поэтому не исключено, что "враг не сможет взять город в лобовую и тогда будет пытаться осаждать".

Гайдай заверил, что Вооруженные силы готовы дать отпор оккупантам, но мирным жителям лучше эвакуироваться.

  • 29 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты готовятся к продвижению на Северодонецк.
  • Руководитель военно-гражданской администрации города Александр Стрюк рассказывал, что в результате боевых действий город Северодонецк, который после оккупации Луганска стал административным центром области, разрушен на 70%. В Северодонецке осталось около 20 000 из 135 000 жителей.
Андрей Водяный
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война луганская область северодонецк Сергей Гайдай
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