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Оккупанты готовятся к продвижению на Северодонецк – сводка Генштаба ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 20:07
Оккупанты готовятся к продвижению на Северодонецк – сводка Генштаба ВСУ - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты продолжают проводить наступательные действия в восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом, готовятся к продвижению на Северодонецк. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ на 18:00.

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На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов по объектам Украины с территории Беларуси.

На Сиверском направлении противник путем удержания соответствующего комплекта войск пытается не допустить перемещения резервов ВСУ из Сиверского направления в восточную операционную зону. В приграничных с Украиной районах Брянской и Курской областей враг разместил часть подразделений, выведенных для восстановления боеспособности. В дальнейшем они могут обстреливать подразделения сил обороны Украины и инфраструктуру в приграничных районах.

На Слобожанском направлении вражеская группировка из состава 6 общевойсковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов основные усилия сосредотачивает на удержании занимаемых позиций в районе к северу и юго-востоку от Харькова, пытается осуществить развертывание дополнительных артиллерийских подразделений.

На Изюмском направлении противник действует силами подразделений из состава 1 танковой армии, 20 общевойсковой армии Западного военного округа, 35 общевойсковой армии, 68 армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск. Основные усилия враг сосредотачивается на ведении разведки и нанесении огневого поражения подразделениям ВСУ.

Для обеспечения дополнительной переброски войск на Изюмском направлении оккупанты возводят дополнительные понтонно-мостовые переправы через реку Северский Донец.

На Донецком и Таврическом направлениях подразделения противника пытаются вести наступление на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях. Противник продолжает попытки установить полный контроль над Рубежным и Попасной и предпринимает подготовительные меры по продвижению в Северодонецк. Противник продолжает артиллерийские обстрелы украинских войск.

На Кураховском направлении группировка оккупантов усилена дополнительными артиллерийскими подразделениями из состава 1 армейского корпуса.

На Мариупольском направлении враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия – на блокировании подразделений украинских войск в районе завода Азовсталь. Также оккупанты перебрасывали части подразделений из Мариупольского на Кураховское направление.

На Южнобужском и Бессарабском направлениях противник пытается вести боевые действия с целью улучшения своего тактического положения. Продолжает осуществлять перегруппировку, наращивает систему огневого поражения, совершенствует инженерное оборудование позиций.

В рамках наращивания системы материально-технического обеспечения войск оккупанты развернули сборные пункты поврежденных машин и пункты ремонта и восстановления техники.

Защитники Украины держат определенные оборонные рубежи, уничтожают врага, продолжают продвигаться вглубь захваченной оккупантами территории и освобождать населенные пункты, сообщили в Генштабе.

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Вадим Ребрина
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Генштаб ВСУ война северодонецк
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