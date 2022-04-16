Северодонецк разрушен на 70%. Целые районы не пригодны для жизни – мэр

В результате боевых действий город Северодонецк, ставший административным центром Луганской области после оккупации Луганска, разрушен на 70%. Об этом сказал руководитель военно-гражданской администрации города Александр Стрюк в эфире единого телемарафона.

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"Обстрелы идут хаотично, и под обстрелы попадают почти все районы города, это непредсказуемо. Сейчас город процентов на 70 разрушен, новые районы будут нуждаться в полном восстановлении, они не пригодны к жизни", – сказал Стрюк.

Точное количество разрушенных домов под постоянными обстрелами установить невозможно.

Россия обстреливает как жилые дома, так и объекты социальной и критической инфраструктуры. "К сожалению, да, город уничтожается", – сказал Стрюк.

В Северодонецке осталось около 20 000 из 135 000 человек.

Несколько дней назад украинская разведка опубликовала очередной перехват разговоров оккупантов с родственниками. В одной из записей российский военный рассказал о приказе Владимира Путина "равнять все с землей", если оккупантам не удастся добиться успехов в войне против Украины до 10 мая.

Андрей Водяный

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