Украинская разведка опубликовала очередной перехват разговоров оккупантов с родственниками. В этой записи российский военный рассказывает о приказе диктатора РФ Владимира Путина "равнять все с землей", если оккупантам не удастся достичь успехов в войне против Украине до 10 мая.

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Так, ГУР Минобороны сообщает, что мобилизованный российский военный Олег Карасев рассказал своей жене о том, какие указания получили российские военные по поводу дальнейших действий в Украине: "Путин сказал, если до 10 мая ни**я не сделаем, то все с землей сравниваем".

Оккупант рассказал, что якобы есть распоряжение о том, что российские войска еще должны пытаться захватить Рубежное Луганской области, "а Лисичанск и Северодонецк уже с землей сравниваем, уже не будут пытаться (захватить, – ред.)".

Также в телефонном разговоре оккупант пожаловался жене на укрепленные позиции ВСУ, по которым россияне бьют из танков и всего имеющегося вооружения, но безуспешно.

"Этот разговор подтверждает, что РФ целенаправленно перешла к тактике уничтожения украинских городов и преступлений против мирного населения по прямому указанию высшего военно-политического руководства страны, в частности президента Путина", – заявили в разведке.

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Оксана Житнюк

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